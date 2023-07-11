Комиссия Министерства культуры осмотрела и опечатала еще два корпуса Киево-Печерской лавры 11 июля, 12:55 Министерство культуры опечатало корпуса Киево-Печерской лавры при участии силовиков, утверждают в УПЦ МП (Фото:Українська православна церква via Facebook)

Комиссия Министерства культуры осмотрела и опечатала два корпуса Киево-Печерской лавры. В УПЦ МП утверждают, что это происходило при участии силовиков.

«Дерусификация Лавры. Комиссия Национального заповедника Киево-Печерская лавра сегодня осмотрела и опечатала 2 корпуса: церковная лавка N 68, торговый павильон N 115», — сообщил на своей странице в Facebook министр культуры Александр Ткаченко.

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На странице УПЦ МП в Facebook сообщается, что корпуса опечатывают при участии силовиков.

«"Красные береты"» и правоохранители заблокировали входы в 54-й и 58-й корпуса Киево-Печерской Лавры», — сказано в сообщении.

В УПЦ МП утверждают, что действия комиссии Министерства культуры якобы являются незаконными.

6 июля, правоохранительные органы получили доступ к нескольким корпусам Киево-Печерской Лавры, они были опломбированы.

УПЦ МП сообщала, что опломбирован 70-й корпус, где находилась резиденция Предстоятеля УПЦ, а также 69−1 и 71-й корпуса Нижней лавры.

Прихожане УПЦ МП пытались препятствовать работе комиссии и полиции.

4 июля монахи и верующие УПЦ МП не допустили комиссию к работе на территории Киево-Печерской лавры.

Накануне в Минкульте сообщали, что комиссия должна была опечатать пять объектов на территории Нижней Лавры.

С 29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник расторг договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки выявила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных зданий на территории Лавры.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Его отправили под круглосуточный домашний арест.