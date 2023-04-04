Горсовет Каменец-Подольского лишил УПЦ МП права на пользование землей 4 апреля, 13:47 Власти Каменец-Подольского приняли решение касательно земли для УПЦ МП (Фото:Yuriy Kleymenov/Unsplash)

Горсовет Каменец-Подольского Хмельницкой области лишил УПЦ МП права пользования 19 земельными участками.

Такое решение приняли местные депутаты на заседании, сообщил мэр города Михаил Поситко в своем Telegram.

«Депутаты Каменец-Подольского городского совета проголосовали за 19 проектов о прекращении пользования земельными участками московской церковью и один — об отмене аренды», — отметил он.

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Также в горсовете Каменец-Подольского единогласно поддержали три обращения, среди которых — запрет УПЦ Московского патриархата на территории Украины и прекращение договоров аренды или пользования УПЦ МП церковными сооружениями, которые находятся в собственности государства.

В этот же день аналогичное решение приняли депутаты Хмельницкого. Оно было принято после избиения украинского военного в одном из соборов города.

2 апреля депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык заявил об избиении военного в храме Украинской православной церкви московского патриархата в Хмельницком.

Он опубликовал видео, как священнослужитель толкает и бьет ногой мужчину в военной форме, после чего к нему присоединяются другие и прижимают военного к стене. Священник просит вызвать полицию. Тем временем военный восклицает: «Сколько людей должно умереть, чтобы вы, московский патриархат…».

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Священнослужитель вместе с другими мужчинами вывел военного с заломанными за спиной руками из здания. Однако на выходе между ними снова произошла стычка. Мужчину в форме прижали к полу, после чего он сказал, что ему нечем дышать. Из здания военный вышел с поврежденным носом.

На видео фигурирует военнослужащий Артур Ананьев, с начала полномасштабного вторжения России добровольцем ушедший на фронт в составе 19-го стрелкового батальона, где получил контузию и черепно-мозговую травму.

По факту избиения военнослужащего, зафиксированному на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Украинская православная церковь Московского патриархата отреагировала на инцидент и заявила, что «после призывов местного депутата мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время божественной литургии».

