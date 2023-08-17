В Ивано-Франковской области сгорел дом, в котором проводили тайные богослужения УПЦ МП

17 августа, 23:12
Поделиться:
Последствия пожара (Фото:Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области)

Последствия пожара (Фото:Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области)

В четверг, 17 августа, в Ивано-Франковской области в городе Городенка произошел пожар в жилом доме, приспособленном для богослужений, где тайно проводили богослужения УПЦ МП.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

На месте спасатели поняли, что одноэтажное деревянное здание общей площадью 112 м.кв. было полностью охвачено огнем.

Видео дня

Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области
Фото: Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области
Читайте также:
«УПЦ МП готова на цирк». Снайпер-богослов о том, как украинская власть игнорирует молитвы за патриарха Кирилла в центре Киева — интервью

2 августа местные жители рассказали Общественному, что в этом здании тайно собирались сторонники УПЦ МП и проводили богослужения. Жители рассказали, что в доме до сих пор служат представители Московского патриархата

Люди протестовали возле здания и писали коллективные заявления в полицию, чтобы церковь закрыли. Однако полицейские заявили, что ничего не могут сделать, потому что дом находится в частной собственности.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Церковь Ивано-Франковск УПЦ МП Прикарпатье Православие Пожар Богослужение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X