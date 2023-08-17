В Ивано-Франковской области сгорел дом, в котором проводили тайные богослужения УПЦ МП 17 августа, 23:12 Последствия пожара (Фото:Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области)

В четверг, 17 августа, в Ивано-Франковской области в городе Городенка произошел пожар в жилом доме, приспособленном для богослужений, где тайно проводили богослужения УПЦ МП.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

На месте спасатели поняли, что одноэтажное деревянное здание общей площадью 112 м.кв. было полностью охвачено огнем.



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Фото: Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области

2 августа местные жители рассказали Общественному, что в этом здании тайно собирались сторонники УПЦ МП и проводили богослужения. Жители рассказали, что в доме до сих пор служат представители Московского патриархата

Люди протестовали возле здания и писали коллективные заявления в полицию, чтобы церковь закрыли. Однако полицейские заявили, что ничего не могут сделать, потому что дом находится в частной собственности.

