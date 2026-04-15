Соавторка исследования о том, почему священники не уходят из УПЦ МП Любовь Величко в эфире Radio NV рассказала, что они боятся насилия со стороны представителей ФСБ РФ больше, чем открытия против себя уголовных дел.

«Первая причина (по которой священники остаются в УПЦ МП — ред.) — страх, страх физической расправы. Когда мы говорим о том, что священник, если он не перейдет из МП в украинскую церковь, то может быть какая-то ответственность перед гражданами, которые могут относиться к тебе как к предателю, — их это не пугает. Их не пугает и Служба безопасности Украины», — сказала Величко в интервью Radio NV.

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Журналистка отметила, что, по словам украинских священников, историй о том, как украинские правоохранители совершили со священниками УПЦ МП «ужасные вещи» очень мало.

«Мы не слышали историй о каких-то пытках или заказных убийствах священников МП. Максимум, что они могут сделать — открыть уголовное производство о государственной измене, и священник в худшем случае может оказаться за решеткой. Но даже этот сценарий не кажется таким пугающим, как то, если за них возьмутся сотрудники ФСБ РФ. Потому что сейчас среди священников широко распространяются истории, которыми они пугают друг друга (это реальные истории), когда украинские священники были взяты в плен на оккупированных территориях, и те зверства, которые совершают с ними ФСБшники, не имеют ничего человеческого», — подчеркнула Величко.

Она объяснила, что в случаях преследования священников ФСБ о заключении в тюрьму речи не идет.

«Священник понимает, что он может быть убит, замучен, изнасилован. Это гораздо более ужасные вещи, это зверства. Они понимают: если сюда придет Россия, их никто не будет жалеть и никто с ними сюсюкаться не будет. Я говорю о российских спецслужбах. Поэтому они для перестраховки остаются в составе московского крыла, потому что боятся ФСБшников гораздо больше, чем СБУ», — заявила журналистка.

В апреле 2022 года экс-заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что российские военные удерживают в плену священника из Одессы Василия Вирозуба и пытают его.

Священник попал в плен, когда с гуманитарной миссией на судне Сапфир отправился на остров Змеиный — по дороге российские военные захватили экипаж и вывезли в оккупированный Крым.

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После освобождения в мае 2022 года Вырозуб рассказал, что пережил в плену.