СБУ проверяет храм Рождества Христова УПЦ МП в Ивано-Франковске

27 ноября, 12:19
Поделиться:
СБУ проводит мероприятия на территории храма Рождества Христова в Ивано-Франковске (Фото:Управление СБ Украины в Ивано-Франковской области/Facebook)

СБУ проводит мероприятия на территории храма Рождества Христова в Ивано-Франковске (Фото:Управление СБ Украины в Ивано-Франковской области/Facebook)

Служба безопасности Украины проводит обыск и проверку на территории епархиального управления и культового сооружения епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске

Об этом говорится в Facebook управления.

Мероприятия проводят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в Украине, пояснили там.

Видео дня

В комментарии Суспільному СБУ подтвердила. что проверка проходит на территории храма Рождества Христова и внутри его на улице Довженко.

Читайте также:

Митрополит Павел во время обысков СБУ в Лавре (Фото:SSU / Reuters) «Святые» негодники. Почему обысков, проведенных в лавре, недостаточно для решения проблемы «московской» церкви

Правоохранители с участием представителей церкви осматривают территорию и помещение епархии «для выявления запрещенных к обращению предметов». Также проверяют лиц относительно возможной причастности к противоправной деятельности в ущерб государству, рассказали в СБУ.

Все действия проводятся в рамках действующего законодательства для:

  • проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки «русского мира»;
  • недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан РФ, хранения запрещенных предметов и т. д.;
  • безопасности населения от провокаций и террористических актов.
https://www.facebook.com/ssu.ivanofrankivsk/posts/pfbid0Jy2hTR6Yiy3Fe47iCicyXGzYA27ya8HsYrbPk2epjdUWwRLCfcL425TnohcC4AT2l

25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были обнаружены методички из Москвы, документы о российском гражданстве и удостоверения оккупантов.

Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области.

В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

Как сообщило издание LB.ua, во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ застала ее секретаря в постели с молодым человеком из местного хора. Журналисты также опубликовали соответствующее фото, на котором видно архимандрита Никиту возле юноши в трусах.

https://www.youtube.com/embed/TQ_PzJgnkYQ
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Ивано-Франковск УПЦ МП

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X