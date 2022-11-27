СБУ проверяет храм Рождества Христова УПЦ МП в Ивано-Франковске 27 ноября, 12:19 СБУ проводит мероприятия на территории храма Рождества Христова в Ивано-Франковске (Фото:Управление СБ Украины в Ивано-Франковской области/Facebook)

Служба безопасности Украины проводит обыск и проверку на территории епархиального управления и культового сооружения епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске

Об этом говорится в Facebook управления.

Мероприятия проводят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в Украине, пояснили там.

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В комментарии Суспільному СБУ подтвердила. что проверка проходит на территории храма Рождества Христова и внутри его на улице Довженко.



Правоохранители с участием представителей церкви осматривают территорию и помещение епархии «для выявления запрещенных к обращению предметов». Также проверяют лиц относительно возможной причастности к противоправной деятельности в ущерб государству, рассказали в СБУ.

Все действия проводятся в рамках действующего законодательства для:

проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки « русского мира»;

русского мира»; недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан РФ, хранения запрещенных предметов и т. д. ;

; безопасности населения от провокаций и террористических актов.

25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были обнаружены методички из Москвы, документы о российском гражданстве и удостоверения оккупантов.



Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области.



В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».



Как сообщило издание LB.ua, во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ застала ее секретаря в постели с молодым человеком из местного хора. Журналисты также опубликовали соответствующее фото, на котором видно архимандрита Никиту возле юноши в трусах.