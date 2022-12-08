СБУ проверяет два монастыря и скит УПЦ МП в Житомирской области 8 декабря, 11:44 Украинские спецслужбы продолжают проверки на объектах УПЦ МП (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины проводит проверки в двух монастырях и на территории скита УПЦ МП в Житомирской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, контрразведывательные мероприятия проходят в Коростенском районе на таких объектах:

Чоповицкого женского ставропигиального монастыря Афонской иконы Божией Матери

мужского монастыря Казанской иконы Божией матери Овручско-Коростенской епархии

скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

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Проверки проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией при непосредственном участии представителей церкви.

Их цель — выявление и противодействие взрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде нашего государства.

Правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности, и предметов, запрещенных к обращению на территории украинского государства.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ МП в Ровенской области.

Это произошло после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия.

По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.

15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре России, но заявил, что это не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были обнаружены методички из Москвы, документы о российском гражданстве и удостоверения оккупантов.



Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области, а также в Закарпатской области и других регионах Украины.



В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».