Соавтор расследования о том, почему священники УПЦ МП не переходят в ПЦУ, Любовь Величко рассказала в интервью Radio NV, что они получают деньги за распространение пророссийских нарративов.

«Священники, которые под крылом МП, получают негласные дотации, финансирование за распространение пророссийских нарративов. Здесь работает прямо пропорциональная система: чем активнее и откровеннее ты агитируешь за Россию и рассказываешь российские нарративы, тем большую сумму средств ты регулярно будешь получать», — заявила Величко в эфире Radio NV.

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Она напомнила, что священники не имеют официальной зарплаты, поэтому должны «придумывать, как заработать деньги».

«Именно поэтому в церквях продают свечи, священники с радостью принимают деньги, когда проводят различные обряды. И именно поэтому священники часто агитируют за разных политических кандидатов на разных выборах, потому что эти кандидаты также им помогают финансово, дают какие-то пожертвования на церковь. И священник с чистой для себя совестью может взять эти деньги и сделать с ними то, что считает нужным», — отметила журналистка.

Величко объяснила, что в УПЦ МП священник знает, что будет иметь дотации на регулярной основе, а в Православной церкви Украины таких дотаций нет.

«Ведь Москва дает на это деньги, потому что она использует церковь как инструмент влияния, чтобы украинцы были пророссийскими и приветствовали российских солдат на территории Украины. Такая пропаганда является преступной, особенно в наше военное время. И священники, которые не готовы избавиться от всего материального состояния, которое им предлагает МП, остаются в составе этой организации», — подытожила журналистка.

4 ноября 2025 года СБУ во второй раз сообщила о подозрении клирику в Донецкой области, которого обвиняют в распространении фейковой информации об украинских защитниках и оправдании агрессии РФ.

Ранее этот клирик уже фигурировал в деле о незаконном распространении данных о передвижении и расположении ВСУ.



25 апреля 2025 года настоятеля Святогорской лавры Арсения, который во время проповеди в сентябре 2023 года раскрыл места расположения подразделений ВСУ и других сил обороны, отправили в СИЗО без возможности внесения залога. Следствие считает, что клирик распространял эти данные с целью передать их стране-агрессору, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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23 октября 2025 года Днепровский апелляционный суд изменил меру пресечения митрополиту Арсению на залог более 1,5 млн гривен, который был уплачен 28 октября. В тот же день, когда он выходил из СИЗО, его повторно задержала СБУ.

В феврале 2026 года митрополита Арсения перевели под домашний арест.

В сентябре 2025 года контрразведка СБУ задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), подозреваемого в шпионаже в пользу российской военной разведки (ГРУ).

