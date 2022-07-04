«Потенциально коллаборационная структура». Судьба УПЦ МП зависит от успехов Вооруженных сил Украины — священник ПЦУ

4 июля, 23:48
Эксклюзив НВ
Киево-Печерская Лавра (Фото:УПЦ МП)

Киево-Печерская Лавра (Фото:УПЦ МП)

Священник ПЦУ, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко в эфире Радио НВ заявил, что судьба Украинской православной церкви Московского патриархата зависит от успехов Вооруженных сил в ведении войны.

«Мы видим потенциально коллаборационную структуру, которая готова сотрудничать и пытаться понравиться любой власти. На нашей территории они пытаются понравиться украинским властям. Поэтому, вероятно, их судьба зависит от Вооруженных сил Украины и наших успехов на фронте», — рассказал Коваленко.

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Священник объяснил: когда в Украине слабеет политическое влияние России, то УПЦ МП «начинает мимикрировать».

«[Тогда Московский патриархат] то экзархат, то независимый, то автономный, то почти автокефальный — придумывает себе варианты. Но когда возвращаются московские власти (как мы это видим на оккупированных территориях, как это было в 20-х годах, когда сюда зашли большевики, как было после 44-го года, когда сюда вошли советские войска), вся эта независимость полностью испаряется и те же люди остаются епископами Московского патриархата», — добавил Коваленко.

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27 мая состоялся Собор УПЦ МП, объявивший о "полной самостоятельности и независимости" от русской церкви и выразивший несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний в интервью НВ назвал этот процесс имитацией разрыва связи с Москвой: «Если из документов Собора мы этого не видим, то в определенной степени сейчас происходит имитация, что они являются независимой и самостоятельной церковью. Отделение, как такового, мы не видим, а только слышим заявления».

Религиовед Ирина Богачевская считает, что УПЦ МП «и дальше будет работать, как филиал ФСБ» даже после закрепления «полной самостоятельности и независимости».

За время полномасштабной войны служители УПЦ МП неоднократно становились коллаборантами.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) УПЦ МП Священники Священник Радио НВ ПЦУ Война России против Украины Коллаборационизм

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