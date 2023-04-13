УПЦ МП обратилась в полицию из-за «богохульства» актеров Квартала 95 13 апреля, 00:17 Александр Пикалов и Евгений Кошевой (Фото:скриншот видео / Официальный канал Чисто News / YouTube)

Украинская православная церковь московского патриархата обратилась в полицию из-за слов ведущих программы Байрактар News Александра Пикалова и Евгения Кошевого, которые в УПЦ МП считают оскорблением религиозных чувств.

На сайте церкви сообщается, что после их обращения полиция начала расследовать высказывания Пикалова и Кошевого в передаче Байрактар News от 7 декабря 2022 года.



"…Пикалов Александр Викторович и Кошевой Евгений Викторович позволили себе пренебрежительно высказаться не только о церкви, но и о вере в Бога как таковой. Более того, эти граждане прибегли к пропаганде физического насилия в отношении священнослужителей УПЦ, намекая на то, что это не будет стоить им больше 100 грн", — заявили в УПЦ МП.



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Фрагмент заявления в полицию УПЦ МП / Инфографика: news.church.ua

В церкви считают, что из-за этого в последние месяцы участились случаи «применения грубой физической силы в отношении священнослужителей и верующих» УПЦ МП.

