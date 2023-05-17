«Братия ждет». Часть монахов Киево-Печерской лавры хочет перейти в ПЦУ, — и.о. наместника монастыря 17 мая, 15:18 Новый путь. Архимандрит Авраамий, и.о. наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры рассказал о настроении среди монахов (Фото:ПЦУ)

УПЦ МП продолжает частично контролировать Нижнюю Лавру, но среди монахов растет недовольство позицией Онуфрия и Павла

Монахи Киево-Печерской лавры разделились: для кого-то связь с Москвой важнее святыни, а остальные ждут случая или присоединиться к ПЦУ, уверен архимандрит Авраамий, и.о. наместника монастыря от ПЦУ.

Видео дня

Об этом он сказал в интервью NV.

Авраамий объяснил, что с начала событий по расторжению договора аренды между государством и УПЦ МП на пользование Нижней Лаврой (где и расположен сам монастырь), братия думала: будут переговоры, вопрос как-нибудь решится. Но руководители МП — митрополит Онуфрий и бывший настоятель монастыря Павел — пошли по пути противостояния, демонстративного игнорирования требований государства.

«В результате этого расторгнут договор [аренды ], и все должны выселиться из Лавры. Кто-то готов к этому — им связь с Москвой важнее лаврских святынь. Кто-то находится в раздумьях, потому что не просто за короткое время переосмыслить предыдущую историю. Среди братии есть те, кто хотел бы присоединиться к ПЦУ, остаться в молитве у лаврских святынь», — сказал Авраамий.

По словам архимандрита ПЦУ, фактически монастырь контролирует бывший наместник Павел и частично митрополит МП Онуфрий. «Но в результате произошедших событий этот контроль уменьшается, хотя инерция еще велика — все же митрополит Павел руководил Лаврой почти 30 лет», — добавил и. о. наместника монастыря.

«Я общаюсь с братией. Кто-то настроен враждебно, кто-то сомневается и ищет ответы на свои вопросы. Кто-то ждет решений государства, чтобы открыто заявить о своей позиции», — объяснил Авраамий.

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра два месяца назад расторг договор с УПЦ МП на аренду Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. С 29 марта эта церковь должна была освободить все помещения, которыми она пользуется. Однако уже 30 марта «московские» священники продолжили проводить в Лавре богослужения и обжаловали в суде расторжение арендного договора.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

В начале мая комиссия Министерства культуры и информполитики передала государству треть всего имущества Киево-Печерской лавры, которым безвозмездно пользовалась УПЦ МП.