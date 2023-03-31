Выселение из Лавры: УПЦ МП обжалует решение Камбина и Хозсуда Киева 31 марта, 10:35 Представители УПЦ МП отказываются покидать территорию Нижней Лавры (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Украинская православная церковь Московского патриархата будет обжаловать отказ Хозсуда Киева обеспечить иск к заповеднику Киево-Печерская Лавра касательно расторжения договора аренды.

«В удовлетворении заявления об обеспечении иска суд безосновательно отказал монастырю, но это ни в коем случае не свидетельствует о том, что суд отказал в удовлетворении иска, рассмотрение которого назначено на 26 апреля 2023 года. Отказ суда в обеспечении иска не вступил в законную силу, он будет обжалован в апелляционном порядке», — заявили в пресс-службе УПЦ МП.

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Представители организации также добавили, что любые действия в отношении мужского монастыря Лавры «являются незаконными и предусматривают наступление ответственности».

В УМП МП также назвали незаконным решение Кабмина признать утратившим силу распоряжение о передачи Лавры этой религиозной организации.

Там заявили, что подадут иски в суд и обращение в Генпрокуратуру и международные организации, в частности, в ООН.

«В случае принятия должностными лицами органов государственной власти любых мер, связанных с исполнением данного незаконного распоряжения Кабинета министров Украины № 262-р от 30.03.2023 года монастырем будут направлены заявления о правонарушениях в правоохранительные органы», — добавили в церкви.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью сооружений на территории Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Утром 30 марта священники УПЦ МП проводили в Лавре богослужение.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.



Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».



Представители УПЦ МП вывозили имущество из Лавры, несмотря на заявления, что не собираются покидать территорию святыни. Церковь подала иск в суд к заповеднику Киево-Печерская лавра.