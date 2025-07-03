УПЦ МП обжаловала постановление Кабмина о проверке на связь с РФ

Киевская метрополия Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) подала иск против Кабинета Министров Украины, требуя отмены правительственного постановления, предусматривающего проверку религиозных организаций на связь с запрещенными в Украине структурами.

Как сообщает Синодальный юридический отдел УПЦ, 27 июня Киевский окружной административный суд открыл производство по делу № 320/31780/25. Иск касается обжалования постановления правительства № 543 от 9 мая, которым был утвержден порядок исследования наличия признаков аффилированности религиозных организаций с иностранными структурами, запрещенными в Украине.

На основании этого постановления Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) 16 мая издала приказ №Н-70/11. Согласно ему, с 20 мая началось исследование относительно возможных связей Киевской Митрополии УПЦ с религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.

В Митрополии заявляют, что якобы не получали никаких официальных запросов о предоставлении информации, а ни один из представителей церкви не был привлечен к процессу для дачи объяснений. Это, по мнению УПЦ, «лишило ее возможности защищать свои права и интересы».

В исковом заявлении говорится о том, что постановление правительства якобы противоречит Конституции Украины, принципам законодательной техники, а также практике Европейского суда по правам человека. В частности, церковь указывает на нарушение принципов предсказуемости, правовой определенности и пропорциональности.

13 мая Кабинет министров Украины утвердил новый порядок, который предусматривает проверку религиозных организаций на наличие связей с иностранными структурами, деятельность которых запрещена в Украине. Это может стать правовой основой для запрета деятельности организаций Украинской православной церкви, если будет доказана ее связь с Московским патриархатом.