В УПЦ МП отреагировали на решение КСУ о переименовании и заявили, что не будут менять название 28 декабря, 00:08 Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий (Фото:Українська Православна Церква / Facebook)

Глава юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов заявил, что решение Конституционного суда от 27 декабря не относится к церкви и она не должна менять название. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ (МП).

«Конституционный суд Украины признал закон о переименовании конституционным. В то же время стоит отметить, что решение КСУ не обязывает УПЦ изменить свое название, оно только касается соответствия закона о переименовании Конституции», — утверждает протоиерей.



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По его словам, УПЦ (МП) зарегистрирована в соответствии с украинскими законами, ее основатель — Собор УПЦ, а все органы управления и религиозный центр находятся в Киеве. Протоиерей также сообщил, что в самом законе «отсутствует какое-либо упоминание УПЦ».

"…Несмотря на решение КС, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо законные основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к УПЦ", — считает Александр Бахов.

27 декабря 2022 года КСУ признал правомерным переименование УПЦ (МП). Речь о законе, согласно которому религиозные объединения должны указывать принадлежность к религиозной организации на территории страны-агрессора и воспроизводить в своем названии полное название такой религиозной организации.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

Верховная Рада приняла закон, который обязывал УПЦ (МП) указать в названии принадлежность к РПЦ страны-агрессора, в декабре 2018 года. Как пишет BBC News Украина, Министерство культуры по итогам экспертизы признало, что УПЦ (МП) подпадает под действие закона, однако с тех пор устав церкви изменился, и для применения к ней норм закона нужна новая экспертиза.

В январе 2019 года 49 народных депутатов, в основном от уже запрещенной ОПЗЖ, обратились в КСУ по поводу конституционности закона. Пока дело рассматривали, в апреле 2019 года уже ликвидированный Окружной админсуд Киева по иску УПЦ (МП) заблокировал переименование религиозных центров церкви.

