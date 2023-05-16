Московский патриархат в Украине поддерживают не более 4% населения — Епифаний 16 мая, 13:15 Две женщины в церкви в Грабовцах, община которой перешла из УПЦ МП в ПЦУ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью NV рассказал, что Московский патриархат поддерживает не более 4% населения Украины.

«ПЦУ поддерживают 55% наших сограждан, а МП — не более 4%», — сказал Епифаний NV, комментируя массовый переход общин УПЦ МП в ПЦУ.

Глава ПЦУ отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Московский патриархат в Украине потерял три четверти поддержки и продолжает ее терять, что фиксируют данные социальных опросов.

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«Обычным прихожанам гораздо проще претворить свое желание в жизнь — они просто перестают ходить в храмы, где служит Московский патриархат. А вот когда речь идет о духовенстве, общинах — здесь сложнее, потому что есть юридические процедуры, есть зависимость от системы. Общины выходят из МП по процедуре, предусмотренной в законе. А вот духовенства уходит от МП меньше, чем общин», – рассказал он.

Епифаний объяснил, что священникам сложно разорвать свое подчинение Московскому патриархату.

«Часть боится наказания, части трудно признать, что раньше они учили о «неканоничности» ПЦУ, а теперь должны объединяться. Часть путает единство Церкви Христовой и единство структуры МП, ошибочно полагая, что выход из подчиненности Русской патриархии равен выходу из Церкви. Часть надеется, что волна народного возмущения утихнет, и они будут жить, как жили, обманывать людей и себя, что они не служат МП, когда остаются в его структуре, и что все нынешние события — это лишь какая-то искусственная кампания в СМИ, а не реальный сдвиг в общественном сознании», — сказал глава ПЦУ.

По состоянию на март 2023 года более 50% украинцев в каждом регионе страны считали деятельность УПЦ Московского патриархата фактором, способствовавшим российскому вторжению, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.



По данным проведенного в апреле опроса Gradus Research, 70% украинцев поддерживают запрет работы УПЦ МП.