Оправдывал действия оккупантов в Украине. Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП сообщили о подозрении 6 апреля, 12:57 Представитель УПЦ МП оправдывал вооруженную агрессию РФ в Украине и действия оккупантов (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, он отрицал вооруженную агрессию России против Украины и оправдывал действия российский оккупантов.

По данным следствия, в 2020 году он отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ.

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В ходе его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов.

На «новом» сайте митрополит восхвалял московских священников, помогающих агрессору, а также призвал к «объединению» религиозных громад в войне против Украины.

На основании собранных улик митрополиту сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

19 января Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центром управления в стране-агрессоре.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля заявила, что, согласно выводам религиоведческой экспертизы, УПЦ остается структурным подразделением РПЦ.