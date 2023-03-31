Рассмотрят ускорено. Министерство Культуры обратилось в Хозсуд Киева из-за отказа УПЦ МП выселяться из Киево-Печерской лавры 31 марта, 18:03 Верующие УПЦ МП блокируют вход в одну из церквей Киево-Печерской лавры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Хозяйственный суд Киева подан иск относительно препятствования в управлении государственным имуществом на территории Киево-Печерской лавры.

«Сегодня мы подали иск в Хозяйственный суд Киева относительно препятствования в управлении государственным имуществом», — заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона.

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Министр сообщил, что подобные дела рассматриваются в ускоренном порядке, и если решение будет положительное, далее дело будет за судебными исполнителями.

31 марта УПЦ МП во второй раз не пустила комиссию Министерства культуры по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры на территорию монастыря.

30 марта в Киево-Печерскую лавру также не пустили комиссию Министерства культуры.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».



Представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры, несмотря на заявления, что они не собираются покидать территорию святыни. УПЦ МП подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры.

В Госэтнополитики заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».