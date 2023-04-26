«У них во всем виновата ПЦУ». Евстратий Заря о том, как УПЦ МП повсюду видит «религиозную ненависть» — интервью

26 апреля, 18:17
NV Премиум
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Сторонники УПЦ МП блокируют вход в Киево-Печерскую лавру, 31 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Сторонники УПЦ МП блокируют вход в Киево-Печерскую лавру, 31 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Автор: Алексей Тарасов

Евстратий Заря, митрополит Белоцерковский ПЦУ, рассказал в интервью Radio NV, как УПЦ МП видит в каждом обычном хулиганстве действия Православной церкви Украины, основанные «на почве ненависти».

— Новость <...> о том, что храм УПЦ МП в Черновицкой области подожгли в ночь на 24 апреля. Речь идет о Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП, храме Иова Почаевского. И полиция уже задержала поджигателя. Этим человеком оказался 34-летний местный житель.

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То есть, мы понимаем, что сейчас это стремление, этот запрос на то, чтобы УПЦ МП все-таки имела равные права с другими церквями в Украине, другими религиозными институтами, выходит за правовые рамки. Как вы это оцениваете?

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— Очевидно, что, когда речь идет о выходе за правовые рамки, это абсолютно неприемлемо. Храмы не надо громить, жечь, совершать какое-либо насилие, которое опять же, не санкционировано государством и законом, и не укладывается в эти рамки.

Теги:   РПЦ УПЦ МП Украина Евстратий (Зоря) Радио NV ПЦУ

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