«У них во всем виновата ПЦУ». Евстратий Заря о том, как УПЦ МП повсюду видит «религиозную ненависть» — интервью 26 апреля, 18:17 NV Премиум Сторонники УПЦ МП блокируют вход в Киево-Печерскую лавру, 31 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Евстратий Заря, митрополит Белоцерковский ПЦУ, рассказал в интервью Radio NV, как УПЦ МП видит в каждом обычном хулиганстве действия Православной церкви Украины, основанные «на почве ненависти».

— Новость <...> о том, что храм УПЦ МП в Черновицкой области подожгли в ночь на 24 апреля. Речь идет о Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП, храме Иова Почаевского. И полиция уже задержала поджигателя. Этим человеком оказался 34-летний местный житель.

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То есть, мы понимаем, что сейчас это стремление, этот запрос на то, чтобы УПЦ МП все-таки имела равные права с другими церквями в Украине, другими религиозными институтами, выходит за правовые рамки. Как вы это оцениваете?

— Очевидно, что, когда речь идет о выходе за правовые рамки, это абсолютно неприемлемо. Храмы не надо громить, жечь, совершать какое-либо насилие, которое опять же, не санкционировано государством и законом, и не укладывается в эти рамки.