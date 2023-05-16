Скрытая жизнь Лавры глазами наместника. Какие настроения царят в самом большом православном монастыре страны — интервью NV 16 мая, 20:20 NV Премиум Вид сверху. Архимандрит Авраамий, и.о. наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, рассказал, что сейчас происходит между ПЦУ и УПЦ (МП) (Фото:ПЦУ)

Чем огорчены «жители» Лавры, как они оценивают скандального Павла и по какой причине не спешат выходить из УПЦ МП, — рассказывает архимандрит Авраамий, и.о. наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры от ПЦУ.

Он сам жил когда-то за толстенными монастырскими стенами в небольшой келье Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в ранге обычного монаха УПЦ МП. И он был изгнан оттуда за присоединение к ПЦУ.

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Эта история осталась в прошлом архимандрита Авраамия. Теперь же он вернулся в Лавру — уже не как ее монах, а в качестве и. о. наместника. Назначил Авраамия на этот пост не митрополит УПЦ МП Онуфрий, а предстоятель ПЦУ Епифаний.

Пока подчиненних у Авраамии нет: хотя из Лавры убрали ее «московского» наместника — Павла (Лебедя), которого СБУ подозревает в отрицании российской агрессии, а суд арестовал на 60 суток, но жители монастыря не спешат переходить к украинской автокефальной церкви.

Почему так? Авраамий, хорошо знающий скрытую жизнь Лавры, согласился рассказать об этом NV.

— Как ведут себя монахи в Лавре? Готовы ли они переходить в ПЦУ?