Лавра после Павла. Во что превратили главную православную обитель страны годы управления УПЦ МП, — репортаж NV 11 мая, 19:39 NV Премиум Святыня раздора. Уже более месяца Минкульт пытается выдворить из Киево-Печерской Лавры УПЦ МП (Фото:NV)

Цеха-новостройки и торговые киоски между исторических памятников — так выглядит знаменитая Киево-Печерськая лавра, из которой Минкульт сейчас пытается убрать иерархов УПЦ МП и их структуры.

Шикарная панорама золотых куполов и блестящих крестов, молодой зелени деревьев и могучего разлива Днепра вдали не производит на киевлянку Татьяну Ткаченко никакого вдохновляющего эффекта. Наоборот, она возмущена.

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Стоя на одной из площадок верхней части Киево-Печерской лавры, среди раскинувшегося ниже блеска и зелени Лавры Нижней, Ткаченко видит то, что случайному посетителю разглядеть сложно. А вот для нее — не проблема: как начальник научного отдела анализа проектных работ, координации научных архитектурных исследований, охраны и учета недвижимых памятников Национального заповедника Киево-Печерская лавра, она смотрит на нижнюю часть этого грандиозного музейного комплекса профессиональным взглядом. И хорошо знает, что плохого случилось с Нижней Лаврой за те три десятка лет, пока ею распоряжалась Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

«Вот там было построено полностью новое здание, без разрешений, — указывает Ткаченко на трехэтажное кирпичное строение. — В нем находился цех по пошиву одежды». Затем переводит ладонь в сторону, указывая на соседний старый дом. «А там вставили пластиковые окна в исторический памятник», — поясняет сотрудница заповедника.