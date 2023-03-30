УПЦ МП не имеет пожизненных прав находиться в Киево-Печерской лавре — ректор Открытого православного университета 30 марта, 19:48 Служба УПЦ МП в Киево-Печерской лавре, 29 марта (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости отец Георгий Коваленко в интервью Radio NV заявил, что у УПЦ МП нет пожизненных прав находиться в Киево-Печерской лавре.

«Московский патриархат не имеет пожизненных прав находиться в Киево-Печерской лавре. В Киево-Печерской лавре должна находиться Киевская церковь или монастырь, братия этого монастыря», — заявил отец Георгий Коваленко в интервью Radio NV.

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Ректор Открытого православного университета напомнил, что история Лавры начиналась с того, что Антоний Печерский посетил Афон, вернулся в Киев и поселился на киевских холмах.

«То есть Афон — это юрисдикция Константинопольского патриархата, матери-церкви. Киево-Печерская лавра основывалась как монастырь Киевской митрополии, которая в то время была в юрисдикции Константинопольского патриархата», — пояснил он.

Позже, по словам отца Георгия Коваленко, «Московский патриархат аннексировал Киевскую митрополию», а Киевский митрополит и наместник Лавры требовали от Хмельницкого, чтобы Киево-Печерская Лавра и Киевская митрополия остались в юрисдикции Вселенского Патриарха.

Однако когда в Украине была полностью установлена власть Российской империи, церковную власть сменили на людей, лояльных Московскому патриархату.

В советский период Лавра была закрыта, а в 1989 году ее открыл Киевский митрополит и будущий патриарх Киевского патриархата Филарет.

«Но эта история продолжалась и с пользованием помещениями. На самом деле Лавру в собственность никому не передавали. Лавра — это собственность украинского народа, украинского государства. Как там хозяйничали под руководством Владыки Павла, мы уже знаем по результатам комиссии. 36 зданий настроили, среди которых в основном — магазинчики, кафе или склады, или производство какое-то в зоне охраны памятника ЮНЕСКО. Это одна история — нарушение договора пользования», — отметил ректор Открытого православного университета.

Также он обратил внимание на то, что наместник Лавры владыка Павел не зря попал под санкции, ведь святыня стала очагом распространения «русского мира».

«У Лавры была долгая история. И этот промежуток, когда она находилась в юрисдикции Московского патриархата, не самый длинный в ее истории. Был период с Константинополем. Надеюсь, что сейчас начинается период, когда Лавра будет в юрисдикции правопреемницы той древней Киевской митрополии — поместной автокефальной Православной церкви, которая получила от Константинополя Томос об автокефалии», — подытожил отец Георгий Коваленко.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Утром 30 марта священники УПЦ МП проводили в Лавре богослужение.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных сооружений на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными способами».



Представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры, несмотря на заявления, что они не намерены покидать территорию святыни. УПЦ МП подала иск в суд из-за выдворения из Киево-Печерской лавры.