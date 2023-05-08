Более 50% украинцев считают, что действия УПЦ МП способствовали российской агрессии — опрос 8 мая, 16:25 Сторонники УПЦ МП блокируют вход в Киево-Печерскую лавру, 31 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По состоянию на март 2023 года, более 50% украинцев в каждом регионе страны считали деятельность УПЦ Московского патриархата фактором, который способствовал российскому вторжению.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Отвечая на вопрос, «согласны ли вы с тем, что деятельность УПЦ МП содействовала российскому вторжению», 40% опрошенных ответили «полностью согласен» и 26% - «скорее согласен, чем не согласен».

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Также, по данным опроса, до 18% украинцев в зависимости от региона не соглашались с этим утверждением.

Инфографика: Центр Разумкова

«Отношение к Майдану как к событию современной истории связано и с интерпретацией деятельности УПЦ МП», — говорится в сообщении Центра.

Результаты опроса показывают, что среди поддерживающих Революцию Достоинства 76% соглашаются с тем, что деятельность УПЦ МП способствовала российской агрессии. Среди тех, кто не поддерживает Майдан 2014 года, около половины толерантно относятся к деятельности УПЦ МП.

Инфографика: Центр Разумкова

Опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива с 23 по 30 марта 2023 года. Опрос проводился методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия. Всего были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.