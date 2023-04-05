«Бил иподиакон и люди в штатском». Соня Кошкина рассказала об избиении военного во время службы в церкви в Хмельницком 5 апреля, 20:03 Кадры видео избиения военного в церкви УПЦ МП в Хмельницком 2 апреля (Фото:Кадры видео Виктор Бурлик via Facebook)

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина в интервью Radio NV рассказала об избиении военного во время службы в церкви УПЦ МП в Хмельницком.

«Это была воскресная служба, в [собор] пришел мужчина. Он бывший военнослужащий. Воевал, получил контузию. И он решил прийти на воскресную службу, спросить, до каких пор московские попы будут править службу в Кафедральном соборе», — сказала Кошкина Radio NV.

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Журналистка отметила, что военный имел такое право, но, по ее мнению «не совсем правильно рассчитало время», потому что «физически» не мог получить адекватный ответ во время службы.

«Он пришел в [собор]. Что происходило там, на месте, мы точно до сих пор не знаем. Видеозапись инцидента начинается с момента, когда священник толкает кафедру и на пол ложится Евангелие. Но по видео понятно, что священник не просто так толкнул кафедру — там что-то произошло. Толкнул ли его кто-то, была ли какая-то физическая история противодействия, непонятно», — продолжила она.

Кошкина добавила, что на видео видно, что священник задевает Евангелие случайно.

«Сразу камера подключается на события, которые разворачиваются непосредственно в [соборе], когда этого военнослужащего, (Артур его зовут) начинают избивать, причем довольно жестоко. Бил иподиакон — это самый молодой человек, если можно так выразиться, в церковной иерархии. Очень часто это просто мирянин, который прислуживает, помогает. Но это его совершенно никак не оправдывает. Ему помогали люди в [штатском]. Били где-то четыре человека и избивали очень жестоко. Когда наш защитник сказал, что ему нечем дышать, ему отвечали почти матом, реально ругательством. Это все происходит во время службы», - описала дальнейшие события журналистка.

Она подчеркнула, что конфликт можно было разрешить цивилизованно, но УПЦ МП этого не сделала.

«По результатам [открыты] два уголовных [производства]: одно — против этого военного, его обвиняют в мелком хулиганстве; а второе уже серьезнее — против тех людей, которые били», — отметила Кошкина.

Журналистка назвала показательным то, что за военного не вступился никто из прихожан или представителей собора.

2 апреля депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык заявил об избиении военного в храме Украинской православной церкви Московского патриархата в Хмельницком.

Он опубликовал видео, как священнослужитель толкает и бьет ногой мужчину в военной форме, после чего к нему присоединяются другие и прижимают военного к стене. Священник просит вызвать полицию. Между тем, военный восклицает: «Сколько людей должно умереть, чтобы вы, Московский патриархат…».

Священнослужитель вместе с другими мужчинами вывел военного с заломанными за спиной руками из здания. Однако на выходе между ними снова произошла стычка. Мужчину в форме прижали к полу, после чего он сказал, что ему нечем дышать. Из здания военный вышел с поврежденным носом.

На видео фигурирует военнослужащий Артур Ананьев, с начала полномасштабного вторжения России добровольцем ушедший на фронт в составе 19-го стрелкового батальона, где получил контузию и черепно-мозговую травму.

Украинская православная церковь Московского патриархата отреагировала на инцидент и заявила, что «после призывов местного депутата мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время божественной литургии».

В тот же день община Свято-Покровского кафедрального собора города Хмельницкого, в котором произошло это событие, собрала более 1200 подписей в пользу перехода в ПЦУ.

4 апреля горсовет Хмельницкого лишил права пользования землей часть храмов УПЦ МП. А Хмельницкий облсовет в этот день единогласно принял решение запретить деятельность УПЦ Московского патриархата на территории области.