Экс-настоятель храма УПЦ МП благословлял российских военных во время оккупации Харьковской области — СБУ 4 апреля, 15:12 По информации СБУ, экс-настоятель храма УПЦ МП благословлял российских военных (Фото:t.me/SBUkr)

Во вторник, 4 апреля, СБУ сообщила, что разоблачила бывшего настоятеля храма УПЦ МП, который благословлял российских военных во время оккупации Харьковской области.

В ведомстве заявили, что собрали доказательную базу на бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ МП, поддержавшего вооруженную агрессию РФ.

«В период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей», — говорится в сообщении СБУ в Telegram.

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По данным контрразведки СБУ, во время «мероприятия» он благословлял российских оккупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе.

Весь «процесс» приказал своим приспешникам зафиксировать на камеру для дальнейшего обнародования на кремлевских медиаресурсах.

По данным СБУ, таким образом враг пытался имитировать «поддержку» захватчиков со стороны местных верующих.

Во время освобождения области злоумышленник вместе с семьей скрылся на территории РФ. Там он был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

По данным фактам следователи СБУ возбудили уголовное производство по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.