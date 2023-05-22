«Ошибался насчет ума синодалов». Запрещенный в УПЦ МП Андрей Пинчук — о церковной «гопоте в подворотне», попытках «оживить дохлую лошадь»

22 мая, 08:56
NV Премиум
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Андрей Пинчук — протоиерей, клирик Днепропетровской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (Фото:ИНФОРМАТОР)

Андрей Пинчук — протоиерей, клирик Днепропетровской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (Фото:ИНФОРМАТОР)

Автор: Алексей Тарасов

Прошло меньше месяца, как NV опубликовал интервью с протоиереем, клириком Днепропетровской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Андреем Пинчуком.

Тогда с ним обсуждали его нетипичную, как для представителя УПЦ МП, позицию по религиозным вопросам в Украине, а также события вокруг Киево-Печерской лавры.

Сейчас же он уже запрещен в собственной церкви, где последние 18 лет был священником.

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В интервью Radio NV Андрей Пинчук рассказал о «гопоте в подворотне», которая есть в УПЦ МП, и то, как пытается «оживить дохлую лошадь».

Теги:   Интервью NV РПЦ Патриарх Кирилл Церковь УПЦ МП Православная церковь Украины Митрополит Онуфрий Радио NV ПЦУ Война России против Украины Коллаборационизм

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