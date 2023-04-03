Запретить к чертовой матери. Известные украинцы — о том, что делать с УПЦ МП и как при этом не нарушить закон 3 апреля, 19:07 Эксклюзив NV Деятельность УПЦ МП в Украине продолжает обрастать все новыми скандалами (Фото:Pavlo Bahmut / Ukrinform / ABACA via Reuters)

На фоне выселения из Киево-Печерской лавры представителей Укранской православной церкви Московского патриархата, а также ряда инцидентов с участием деятелей этой организации, NV спросил известных соотечественников, стоит ли запретить ее деятельность.

Всеволод Кожемяко, командир добровольческого подразделения Хартия, основатель группы компаний Агротрейд и благотворительного фонда Украина XXI:

В Харькове среди представителей УПЦ МП была куча коллаборантов и шпионов. Они агенты влияния России, я считаю. И не только в Харькове, а по всей стране. И я бы не рассматривал эту проблему локально, как Харьков, Хмельницкий или Киев. Это проблема национального масштаба.

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