Получил подозрение митрополит УПЦ Московского патриархата, который называл ПЦУ «церковью антихриста» — СБУ 22 мая, 18:09 16 мая в Черновицкой области запретили деятельность УПЦ МП (Фото:Mateusz Butkiewicz/Unsplash)

Митрополит УПЦ Московского патриархата в Черновицкой области получил подозрение по статье о разжигании межрелигиозной розни. По данным следствия, он называл Православную церковь Украины «церковью антихриста» и «сатанинской».

Об этом сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины.

По данным ведомства, настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ МП во время литургий пренебрежительно высказывался по поводу Православной Церкви Украины, называя ее «церковью антихриста» и «сатанинской».

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«Тем самым он оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности клирика», — говорится в сообщении.

Митрополиту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

16 мая в Черновицкой области запретили деятельность УПЦ МП.

С ноября прошлого года СБУ проводило проверки в монастырях, церквях и помещениях УПЦ МП по всей Украине. В ходе контрразведывательных мероприятий было обнаружено большое количество пророссийской литературы, а также россиян с сомнительными документами.

В Черновцах в помещениях УПЦ МП нашли методички из Москвы и удостоверения оккупантов.