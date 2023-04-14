70% украинцев поддерживают запрет работы УПЦ МП — опрос 14 апреля, 22:53 Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ровно (Фото:petra-i-pavla.church.ua)

В Украине 70% граждан поддерживают идею запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компанией Gradus Research.

70% опрошенных поддерживают запрет деятельности УПЦ МП на территории Украины, тогда как в 2021 году таких было 55%.

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Кроме того, 66% респондентов положительно относятся к решению о выселении монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.

Опрос провела исследовательская компания Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Были опрошены 1330 респондентов в возрасте 18−60 лет из населенных пунктов с численностью жителей более 50 тысяч человек. Опрос был проведен 13−14 апреля 2023 года.

Ранее деятельность УПЦ МП запретили на территории Хмельницкой и Ровенской областей.