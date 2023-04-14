70% украинцев поддерживают запрет работы УПЦ МП — опрос
Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ровно (Фото:petra-i-pavla.church.ua)
В Украине 70% граждан поддерживают идею запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.
Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компанией Gradus Research.
70% опрошенных поддерживают запрет деятельности УПЦ МП на территории Украины, тогда как в 2021 году таких было 55%.
Кроме того, 66% респондентов положительно относятся к решению о выселении монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.
Опрос провела исследовательская компания Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Были опрошены 1330 респондентов в возрасте 18−60 лет из населенных пунктов с численностью жителей более 50 тысяч человек. Опрос был проведен 13−14 апреля 2023 года.
Ранее деятельность УПЦ МП запретили на территории Хмельницкой и Ровенской областей.