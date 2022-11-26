«Одна из поколения непокоренных». В Ивано-Франковской области умерла 94-летняя связная УПА Параска Гальчук

26 ноября, 16:01
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Связная УПА Параска Гальчук (Фото:Печенежинская территориальная громада/Facebook)

Связная УПА Параска Гальчук (Фото:Печенежинская территориальная громада/Facebook)

В Печенежинской общине Ивано-Франковской области скончалась 94-летняя связная Украинской повстанческой армии Параска Гальчук.

Об этом сообщается на странице общины в Facebook.

«Наша община потеряла связную УПА, политкаторжанку Параску Гальчук. Одну из поколения непокоренных, благодаря которым Украина стала независимой и у нее сейчас есть те, кто защищает эту независимость», — говорится в сообщении.

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Прасковья Кирилловна Гальчук родилась в селе Киданч на Прикарпатье 2 ноября 1928 года. Окончила семь классов сельской школы, продолжила обучение в Коломыйской гимназии. Учеба давалась ей легко, однако война изменила все планы. Два старших брата Параски Гальчук вступили в ОУН, за что немцы их расстреляли. Младший брат Михаил сражался в сотне Спартана. Параска Гальчук стала связной. Она собирала одежду, продовольствие, передавала ценные сведения для воинов УПА.

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91-летняя связная УПА отдала платье, сшитое в сталинских лагерях, на маскировочную сетку (Фото:Богдана Трофимюк / Facebook) 91-летняя связная УПА отдала платье, сшитое в сталинских лагерях, на маскировочную сетку

20 ноября 1951 года Параска Гальчук была схвачена, военный трибунал приговорил ее к 10 годам концлагерей в Кировской области. 5 мая 1955 года она была освобождена по амнистии, реабилитирована в 1992 году. Работала в колхозе.

«Воспитала троих детей, радовалась внукам и правнукам. Часто рассказывала своим родным о нелегкой судьбе повстанцев. Переживала за судьбу Украины до последнего дня своей жизни», — добавили в Печенежинской общине.

https://www.facebook.com/pnotg.if.ua/posts/pfbid02pxdqp26DcZFij56JynU2HqhUuN7U6zFVcEAgsN4zGQRSYc6FTPrjaYKXJfZZu8Pxl

В декабре 2021 года во Львове скончалась связная главнокомандующего УПА Романа Шухевича Ольга Илькив. Ей был 101 год.

https://www.youtube.com/embed/tjo38l9zQQc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Прикарпатье УПА Смерть

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