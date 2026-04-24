Проблемы в районе Купянска: командиров 14 бригады и 10 корпуса ВСУ уволили после жалоб бойцов на истощение без еды и воды

24 апреля, 07:08
Обеспечение военных на переднем крае в районе Купянска осложнилось из-за российских ударов по переправам реки Оскол (Фото: Генштаб ВСУ)

Обеспечение военных на переднем крае в районе Купянска осложнилось из-за российских ударов по переправам реки Оскол (Фото: Генштаб ВСУ)

Генеральный штаб ВСУ сообщил об отстранении от должности командира 14 отдельной механизированной бригады, а также увольнении и понижении командира 10 армейского корпуса ВСУ после информации в Сети о том, что бойцы бригады находятся на позициях в районе Купянска без еды, воды и теряют сознание.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ в пятницу, 24 апреля.

В сообщении говорится, что российские удары по переправам через реку Оскол усложнили логистическое обеспечение подразделений Сил обороны в районе Купянска, которое теперь обеспечиваются с помощью плавсредств и тяжелых БпЛА.

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В то же время командование 14 бригады скрывало реальное положение дел на направлении, были потеряны позиции и допущен ряд просчетов по доставке продовольствия на одну из позиций, сказано в сообщении.

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Комплексная комиссия Сухопутных войск начала расследование действий предыдущего командования, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения, материалы передадут в правоохранительные органы.

Новым командиром 14 ОМБр назначен полковник Тарас Максимов, а 10 армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

«Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях», — говорится в заявлении Генштаба.

В ВСУ добавили, что на позицию военных 14 бригады доставлен очередной груз с продовольствием. При благоприятных условиях воины будут немедленно эвакуированы, сказано в заявлении.

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Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил командующему Группировки объединенных сил Михаилу Драпатому проверить всестороннее обеспечение военных, выполняющих задачи на переднем крае.

23 апреля пользовательница Threads опубликовала фото похудевших бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, по ее словам, остались на позициях без еды и воды, из-за чего они теряют сознание.

В отделе коммуникаций 14 ОМБр заявили, что ситуация остается под контролем нового командира бригады Тараса Максимова, который пытается решить проблему. Минобороны заявило, что «до таких ситуаций не должно доходить», но командование бригады и корпуса «на связи с родными» военных.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Купянск Харьковская область Оскол Обеспечение армии Генштаб ВСУ

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