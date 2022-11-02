Уоллес назвал причину провала российского блицкрига в Украине 2 ноября, 00:08 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Молниеносное российское вторжение в Украину провалилось потому, что оккупационные войска не обеспечили себе нормальную связь, бронезащиту и комплексную противовоздушную оборону.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает The Guardian.

«Россияне потерпели неудачу, имея преимущество в количестве. Они могли похвастаться тем, сколько у них БМП и танков, но у них не было ни нормальной комплексной ПВО, ни нормальной связи, ни нормальной защитной брони на их бронетехнике, которую Джавелины просто разобрали. И при всей своей массе они не могли двигаться дальше», — отметил он.

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Он также прокомментировал то, как война в Украине изменит планирование НАТО.

«В холодной войне у каждого из нас были определены свои места, мы все знали, в какой части немецкой границы мы будем развернуты. На самом деле, все свелось к таким деталям, что пилоты знали цели для своего рода „Дня Д“. Я не ожидаю, что у нас будет такая же детализация, но это означает, что НАТО должно прояснить, в чем заключается общий военный план и какую роль в нем играет Великобритания», — добавил Уоллес.

20 октябр Уоллес заявил, что использование Россией беспилотников иранского производства является очередным признаком стратегической деградации российских вооруженных сил.