Министерство обороны впервые вводит в армию универсальную наземную станцию для управления оптоволоконными дронами . Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в понедельник, 20 апреля.

«Впервые внедряем в войске универсальную наземную станцию для оптоволоконных дронов и убираем „зоопарк“ решений», — отметил он.

По словам министра, оптоволоконные дроны стали важным элементом для поражения врага. Они эффективно работают даже под воздействием РЭБ и позволяют уничтожать цели на больших расстояниях, где другие системы уже не могут быть эффективными.

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«Однако для каждого оператора, который работает с оптоволоконными дронами, есть проблема — „зоопарк“ наземных станций управления для запуска БПЛА», — пояснил Федоров.

Он добавил, что на фронте часто работают десятки различных решений от разных производителей. Из-за этого операторы вынуждены брать с собой 3−5 различных станций, что создает дополнительную нагрузку и отнимает время, необходимое для выполнения боевых задач.

«Над решением этой критической для фронта проблемы вместе с производителями несколько месяцев работал советник по эффективности БПЛА Сергей Стерненко. Это один из его проектов в рамках Министерства обороны», — проинформировал министр.

Федоров уточнил, что на сегодня существуют два типа наземных станций для оптоволоконных дронов — аналоговые и цифровые. Наиболее распространенные — аналоговые, и именно на них сосредоточена основная работа подразделений.

«Сегодня уже сформированы единые технические требования к аналоговым наземным станциям, и есть прототип, максимально приближенный к серийному производству. На этой неделе передаем станции в подразделения для боевого тестирования», — подчеркнул он.

Министр также подчеркнул, что следующим этапом будут цифровые системы управления на оптоволокне и масштабирование единого унифицированного решения по всей линии фронта.

«Наша цель — сформировать единую унифицированную наземную станцию, которая заменяет несколько различных решений и убирает лишнюю сложность в работе подразделений. По заданию Президента уничтожаем врага во всех доменах: на земле, в воздухе и в экономике. Для этого системно убираем барьеры и даем военным инструменты, работающие на результат», — подытожил Федоров.