На деньги UNITED24 купили первый вертолет для эвакуации раненых

4 августа, 16:51
Вертолет МІ-2АМ-1 (Фото:Викимедиа via Leoshield300791)

Вертолет МІ-2АМ-1 (Фото:Викимедиа via Leoshield300791)

На деньги, собранные через платформу UNITED24, впервые купили вертолет.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Telegram-канале в четверг, 4 августа.

Спасательный вертолет МІ-2АМ-1 для эвакуации раненых с поля боя стоит 23,4 млн грн, может набирать скорость до 200 км/ч и преодолевать до 600 км. Вертолет способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы до 1200 кг.

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«Ми-2АМ-1 производят в Украине, что существенно облегчает их поставку и сервисное обслуживание, поэтому военные смогут получить новый транспорт в ближайшее время», — подчеркнули в UNITED24 и добавили, что каждый донат — это дополнительный шанс на жизнь для защитников Украины.

Ранее в Украину прибыла первая партия разведывательных беспилотников FlyEye, закупленных в рамках проекта Армия дронов. До конца августа для Армии дронов планируется закупить около 200 разведывательных БПЛА. На эти цели собрали более 700 млн гривен.

Как помочь с автотранспортом медикам в зоне боевых действий

https://www.youtube.com/embed/f0tYuKSZ-wM
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вертолет Медики Михаил Федоров минцифры Министерство цифровой трансформации Украины Война России против Украины

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