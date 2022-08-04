На деньги UNITED24 купили первый вертолет для эвакуации раненых 4 августа, 16:51 Вертолет МІ-2АМ-1 (Фото:Викимедиа via Leoshield300791)

На деньги, собранные через платформу UNITED24, впервые купили вертолет.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Telegram-канале в четверг, 4 августа.



Спасательный вертолет МІ-2АМ-1 для эвакуации раненых с поля боя стоит 23,4 млн грн, может набирать скорость до 200 км/ч и преодолевать до 600 км. Вертолет способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы до 1200 кг.

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«Ми-2АМ-1 производят в Украине, что существенно облегчает их поставку и сервисное обслуживание, поэтому военные смогут получить новый транспорт в ближайшее время», — подчеркнули в UNITED24 и добавили, что каждый донат — это дополнительный шанс на жизнь для защитников Украины.



Ранее в Украину прибыла первая партия разведывательных беспилотников FlyEye, закупленных в рамках проекта Армия дронов. До конца августа для Армии дронов планируется закупить около 200 разведывательных БПЛА. На эти цели собрали более 700 млн гривен.

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