Появилось уникальное видео приезда командующего Сил спецопераций в Бахмут

27 апреля, 08:12
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Бригадный генерал Виктор Хоренко посетил Бахмут (Фото:t.me/ukr_sof)

Бригадный генерал Виктор Хоренко посетил Бахмут (Фото:t.me/ukr_sof)

Появилось видео пребывания командующего Сил спецопераций бригадного генерала Виктора Хоренко в Бахмуте Донецкой области.

Ролик опубликован в Telegram-канале командования ССО.

«Командующий ССО Украины Виктор Хоренко с группами специального назначения в Бахмуте», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

О приезде бригадного генерала Хоренко в Бахмут стало известно накануне. В ходе поездки он ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с бойцами подразделений Сил спецопераций, которые держат оборону.

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Хоренко отметил важность работы групп специального назначения во время обороны Бахмута и отметил профессионализм операторов ССО.

25 апреля представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмут становится «образцом военного позора» России.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от Бахмута, потому что это расширит фронт.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 21 апреля рассказала, что ожесточенные бои за Бахмут продолжаются, российские оккупанты атакуют и уничтожают здания, защитники города обороняются и проводят штурмы.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Силы спецопераций Бахмут Война России против Украины Силы специальных операций (ССО)

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