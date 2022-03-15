Вела огонь по жилым кварталам. Под Черниговом уничтожили российскую РСЗО 15 марта, 11:21 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные уничтожили реактивную систему залпового огня российских оккупантов, которая обстреливала жилые кварталы Чернигова.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

«Защитниками Чернигова была обнаружена батарея РСЗО врага, коварно обстреливавшая жилые кварталы города. Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернула их планы. Теперь на том месте будет клумба», — говорится в сообщении.

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