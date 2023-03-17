Генштаб о потерях РФ: за сутки в Украине уничтожили почти 800 оккупантов, 13 бронемашин и сбили вертолет
Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
В Украине за сутки ликвидировали около 760 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 163 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 17 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 163320 (+760) человек ликвидировано,
- танков — 3506 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6823 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 2552 (+13) ед,
- РСЗО — 504 (+1) ед,
- средства ПВО — 265 (+0) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 290 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+0),
- крылатые ракеты — 907 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5401 (+7) ед,
- специальная техника — 258 (+1).
Ранее в Генштабе сообщали, что украинские силы создали тактику так называемой «сетки смерти», которая обеспечивает уничтожение до 80% техники и живой силы оккупационных войск РФ.