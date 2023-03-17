Генштаб о потерях РФ: за сутки в Украине уничтожили почти 800 оккупантов, 13 бронемашин и сбили вертолет 17 марта, 08:14 Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине за сутки ликвидировали около 760 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 163 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 17 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 163320 ( +760) человек ликвидировано,

+760) человек ликвидировано, танков — 3506 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 6823 ( +13) ед,

+13) ед, артиллерийских систем — 2552 ( +13) ед,

+13) ед, РСЗО — 504 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 265 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 305 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 290 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 ( +0),

+0), крылатые ракеты — 907 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5401 ( +7) ед,

+7) ед, специальная техника — 258 ( +1).

Ранее в Генштабе сообщали, что украинские силы создали тактику так называемой «сетки смерти», которая обеспечивает уничтожение до 80% техники и живой силы оккупационных войск РФ.

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