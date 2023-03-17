Генштаб о потерях РФ: за сутки в Украине уничтожили почти 800 оккупантов, 13 бронемашин и сбили вертолет

17 марта, 08:14
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Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине за сутки ликвидировали около 760 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 163 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 17 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 163320 (+760) человек ликвидировано,
  • танков — 3506 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6823 (+13) ед,
  • артиллерийских систем — 2552 (+13) ед,
  • РСЗО — 504 (+1) ед,
  • средства ПВО — 265 (+0) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 290 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+0),
  • крылатые ракеты — 907 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5401 (+7) ед,
  • специальная техника — 258 (+1).

Ранее в Генштабе сообщали, что украинские силы создали тактику так называемой «сетки смерти», которая обеспечивает уничтожение до 80% техники и живой силы оккупационных войск РФ.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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