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"Уничтожили" десант противника. Бойцы ООС провели учения на побережье Азовского моря

Сегодня, 10:11
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"Уничтожили" десант противника. Бойцы ООС провели учения на побережье Азовского моря - фото

Штаб ООС

"Атаку" противника отражали при помощи авиации

Подразделения Операции Объединенных сил провели плановые учения по отражению морского десанта противника на побережье Азовского моря.

Как сообщили в штабе ООС, по легенде украинский противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады "уничтожил" первую волну морского десанта противника и исключил высадку его второго эшелона.

В маневрах также принимали участие танки, артиллерия и авиация.

Теги:   Военные учения ООС Азовское море

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