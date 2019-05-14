"Уничтожили" десант противника. Бойцы ООС провели учения на побережье Азовского моря Сегодня, 10:11 293 Цей матеріал також доступний українською Штаб ООС "Атаку" противника отражали при помощи авиации Штаб ООС

Подразделения Операции Объединенных сил провели плановые учения по отражению морского десанта противника на побережье Азовского моря.

Как сообщили в штабе ООС, по легенде украинский противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады "уничтожил" первую волну морского десанта противника и исключил высадку его второго эшелона.

В маневрах также принимали участие танки, артиллерия и авиация.