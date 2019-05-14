"Уничтожили" десант противника. Бойцы ООС провели учения на побережье Азовского моря
Сегодня, 10:11
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Подразделения Операции Объединенных сил провели плановые учения по отражению морского десанта противника на побережье Азовского моря.
Как сообщили в штабе ООС, по легенде украинский противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады "уничтожил" первую волну морского десанта противника и исключил высадку его второго эшелона.
В маневрах также принимали участие танки, артиллерия и авиация.