Более 600 мертвых оккупантов и сбитый самолет. Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

В Украине ликвидировали более 600 оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenk)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 610 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 172 тысяч своих военных.