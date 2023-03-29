Более 600 мертвых оккупантов и сбитый самолет. Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

29 марта, 08:50
Поделиться:
В Украине ликвидировали более 600 оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenk)

В Украине ликвидировали более 600 оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenk)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 610 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 172 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 29 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 172340 (+610) человек ликвидировано,
  • танков — 3609 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 6966 (+0) ед,
  • артиллерийских систем — 2659 (+6) ед,
  • РСЗО — 526 (+1) ед,
  • средства ПВО — 277 (+0) ед,
  • самолетов — 306 (+1) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2239 (+4),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5507 (+5) ед,
  • специальная техника — 288 (+1).

По данным OSINT-проекта KIU (Killed in Ukraine), в Украине ликвидировали уже около 2000 российских офицеров.

Видео дня

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X