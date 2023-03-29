Более 600 мертвых оккупантов и сбитый самолет. Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине
В Украине ликвидировали более 600 оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenk)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 610 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 172 тысяч своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 29 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 172340 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 3609 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 6966 (+0) ед,
- артиллерийских систем — 2659 (+6) ед,
- РСЗО — 526 (+1) ед,
- средства ПВО — 277 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+1) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2239 (+4),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5507 (+5) ед,
- специальная техника — 288 (+1).
По данным OSINT-проекта KIU (Killed in Ukraine), в Украине ликвидировали уже около 2000 российских офицеров.