Украинская ПВО уничтожила два ударных российских вертолета Ка-52 и 12 дронов разных типов — Воздушные силы ВСУ

18 июня, 07:58
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Войска РФ потеряли в Украине уже более 300 вертолетов с начала большой войны (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

Войска РФ потеряли в Украине уже более 300 вертолетов с начала большой войны (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

За минувшие сутки и с начала воскресенья, 18 июня, силы украинской ПВО уничтожили два российских ударных вертолета Ка-52, а также беспилотники оккупантов разных типов.

Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, были сбиты четыре дрона-камикадзе Shahed-136/131 и один Ланцет.

Также украинские военные уничтожили семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов Орлан-10, Орлан-30, Zala, Supercam.

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В ведомстве уточнили, что за сутки авиация Воздушных Сил ВС Украины совершила десятки самолетовылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие. По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более двадцати авиационных ударов.

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Утром 17 июня Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили уже 302 российских вертолета.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вертолеты Ка-52 Аллигатор Война России против Украины российские потери

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