Суточные потери войск РФ в Украине: Генштаб ВСУ заявил об уничтожении вражеского судна и более 700 оккупантов 10 января, 08:31 Армия РФ теряет на войне против Украины десятки тысяч своих военных и тысячи единиц техники (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 112 470 своих военных, за минувшие сутки — 710. Также стало известно об уничтожении еще одного вражеского судна, но детали пока не сообщаются.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 10 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:

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Танки — 3084 ( +4)

+4) Боевые бронированные машины — 6154 ( +7)

+7) Артиллерийские системы — 2073 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 434 ( +0)

РСЗО) — 434 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 217 ( +0)

ПВО) — 217 +0) Самолеты — 285 ( +0)

+0) Вертолеты — 275 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1860 ( +4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1860 +4) Крылатые ракеты — 723 ( +0)

+0) Корабли/катера — 17 ( +1)

Автомобильная техника и автоцистерны — 4817 ( +8)

+8) Специальная техника — 183 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 10 января — 321-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.