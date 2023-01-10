Суточные потери войск РФ в Украине: Генштаб ВСУ заявил об уничтожении вражеского судна и более 700 оккупантов

10 января, 08:31
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Армия РФ теряет на войне против Украины десятки тысяч своих военных и тысячи единиц техники (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Армия РФ теряет на войне против Украины десятки тысяч своих военных и тысячи единиц техники (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 112 470 своих военных, за минувшие сутки — 710. Также стало известно об уничтожении еще одного вражеского судна, но детали пока не сообщаются.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 10 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=OkIsG9wKq6s
  • Танки — 3084 (+4)
  • Боевые бронированные машины — 6154 (+7)
  • Артиллерийские системы — 2073 (+4)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 434 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 217 (+0)
  • Самолеты — 285 (+0)
  • Вертолеты — 275 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1860 (+4)
  • Крылатые ракеты — 723 (+0)
  • Корабли/катера — 17 (+1)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4817 (+8)
  • Специальная техника — 183 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02U55s5jSYf41iJ9JMFaBPbtAKrnUtV51cs5YzxFLMUwcfCGWDDLFW667a3Z4cSkKKl

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 10 января — 321-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

https://www.youtube.com/watch?v=l8PwwpIijCA

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

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После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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