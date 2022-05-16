Бутусов показал, что осталось от войск РФ, пытавшихся форсировать Северский Донец — видео 16 мая, 14:56 Цей матеріал також доступний українською В результате удара ВСУ оккупанты потеряли более 80 единиц техники и более 400 военных (Фото:Defence of Ukraine/Twitter)

Пытаясь форсировать реку Северский Донец в Луганской области, российские войска понесли одни из самых масштабных потерь за все время войны с Украиной.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Как сообщает американское издание The New York Times, в результате удара ВСУ по понтонным переправам, которые пытались навести ВС РФ, оккупанты за раз потеряли более 80 единиц военной техники и около 480 человек живой силы.

Видео дня

В свою очередь украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал на своем YouTube-канале видео с последствиями разгрома российской армии в районе Белогоровки, наглядно демонстрирующее, какой катастрофой для россиян обернулась данная операция.

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