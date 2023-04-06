Уничтожение российского вертолета Ка-52: в ВСУ рассказали о судьбе экипажа 6 апреля, 10:10 Экипаж сбитого вертолета Ка-52 погиб (Фото:@oryxspioenkop)

В результате уничтожения российского вертолета Ка-52 вражеский экипаж погиб.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Ка-52 сбили зенитчики 10-й бригады. Что символично, как раз во время визита президента Украины в Польшу они сбили вертолет переносным зенитно-ракетным комплексом Перун польского производства», — отметил он.

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По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 292 своих вертолета и 306 самолетов.