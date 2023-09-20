Потеря С-400 является «болезненным, дорогим и унизительным ударом» по российской ПВО — аналитики 20 сентября, 15:03 С-400 (Фото:Минобороны РФ)

Украинские войска все чаще атакуют российские системы С-400 Триумф в Крыму, потеря которых является болезненным, дорогим и унизительным ударом по противовоздушной обороне России.

Об этом заявил представитель лондонского аналитического центра Royal United Services Сидхарт Каушал в комментарии Newsweek.

Он добавил, что цена каждой батареи С-400 составляет около 200 миллионов долларов.

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«Конечно, систему можно заменить, но это все равно не тривиальная потеря», — сказал Каушал.

По данным Международного института стратегических исследований, в начале 2023 года Россия имела около 96 мобильных зенитно-ракетных систем С-400 (SA-21 Growlers).

В голландской разведывательной службе Oryx заявили, что Россия теряла ключевые компоненты от С-400 по крайней мере пять раз, в частности командные пункты, пусковые установки и радары.

По мнению военного эксперта Дэвида Хэмблинга, С-400 является «премиальной» российской системой ПВО, уничтожение и повреждение которой «образовало дыры» в сети противовоздушной обороны России, которые затем были использованы.

Кроме того, С-400, по его словам, раньше работали хорошо, а теперь «кажутся уязвимыми».

Хэмблинг подчеркнул, что потеря С-400 сделала российские цели в Крыму более уязвимыми к атакам украинских крылатых ракет Storm Shadow.

«Теперь мы можем наблюдать начало тенденции, когда С-400 все чаще становятся целями», — сказал он.

Однако Россия, по его мнению, уже работает над усилением обороны вокруг систем С-400.

Каушал добавил, что система С-400 также связана с другими российскими системами, в частности ЗРК Бук, а это означает, что если С-400 будет изъята, это «нарушит функциональность местных систем ПВО в целом».

В ночь на 14 сентября возле Евпатории прогремели взрывы. Источники NV в СБУ сообщили, что был уничтожен российский ЗРК Триумф. В Министерстве обороны России заявили, что ночью над оккупированным полуостровом якобы сбили 11 беспилотников. Комментируя взрывы, в ОК Юг сказали, что продолжается плановая работа и военные цели оккупантов — законные.

24 августа ГУР провело спецоперацию, высадив украинских бойцов в Крыму. По данным разведки, удалось уничтожить 30 оккупантов и четыре катера. СМИ писали, что тогда утром произошел бой с участием авиации — возле села Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.

Днем ранее на полуострове был мощный взрыв. Источник NV в разведке заявил, что украинские силы поразили систему ПВО возле села Еленовка на Тарханкутском полуострове.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и Крымский ветер заявили о поражении российского берегового ракетного комплекса Бастион. Также писали о поражении радиолокационных станций на мысе Тарханкут. ГУР заявило об уничтожении российского комплекса С-400 Триумф.

С-400 Триумф — российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, ЗРК нового поколения. Его используют для поражения авиации и баллистических ракет. Цена одного комплекса — около $1,2 миллиарда.