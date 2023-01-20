ВСУ атаковали российские позиции и ликвидировали четырех оккупантов — видео 20 января, 16:27 Момент атаки 93-й ОМБР Сенека на российские позиции (Фото:Скриншот / Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады Сенека атаковали позиции российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram в пятницу, 20 января.



Отмечается, что таким образом ВСУ ликвидировали четырех оккупантов и ранили еще девятерых.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, в течение четверга, 19 января, Россия потеряла 770 своих оккупантов на войне против Украины. Всего с начала полномасштабного вторжения в РФ было ликвидировано 119 300 российских захватчиков. Также оккупанты потеряли более 20 тысяч единиц техники.

