ВСУ атаковали российские позиции и ликвидировали четырех оккупантов — видео

20 января, 16:27
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Момент атаки 93-й ОМБР Сенека на российские позиции (Фото:Скриншот / Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Момент атаки 93-й ОМБР Сенека на российские позиции (Фото:Скриншот / Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады Сенека атаковали позиции российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram в пятницу, 20 января.

Отмечается, что таким образом ВСУ ликвидировали четырех оккупантов и ранили еще девятерых.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, в течение четверга, 19 января, Россия потеряла 770 своих оккупантов на войне против Украины. Всего с начала полномасштабного вторжения в РФ было ликвидировано 119 300 российских захватчиков. Также оккупанты потеряли более 20 тысяч единиц техники.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Видео Война России против Украины

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