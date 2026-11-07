Россияне уничтожили подстанцию Овруч в Житомирской области, мэр города призвал применять светомаскировку

7 ноября, 23:15
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Мэр Овруча призвал жителей применять светомаскировку (Фото: polissya.today)

Мэр Овруча призвал жителей применять светомаскировку (Фото: polissya.today)

В результате ударов оккупантов по подстанции Овруч в Житомирской области она полностью уничтожена, и ее восстановление займет значительное время.

«Восстановление электроснабжения займет значительное время. Прошу всех быть готовыми к длительному отсутствию света», — говорится в заявлении мэра Овруча Ивана Коруда, опубликованном на странице Овручского городского совета в Facebook.

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Он также подчеркнул, что если электроснабжение будет восстановлено, это не означает, что угроза миновала.

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«В очередной раз обращаюсь к каждому жителю громады неукоснительно соблюдать требования светомаскировки в вечернее и ночное время. Необходимо выключить наружное освещение зданий, рекламные конструкции, световые вывески, подсветку фасадов, витрин и других объектов, создающих лишнее освещение. Особо подчеркиваю: светомаскировка должна быть обеспечена не только предприятиями, учреждениями и организациями, но и в каждом частном домовладении. Выключить освещение дворов, придомовых территорий, фасадов и любой другой свет, который может быть видим извне», — призвал Коруда.

Мэр Овруча подчеркнул, что это необходимые меры безопасности, от которых зависят защита громады и жизни людей.

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5 ноября сообщалось, что в Житомире местные власти вводят режим экономии электроэнергии из-за значительных повреждений энергосистемы в результате ударов российских оккупантов.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Житомирская область Война России против Украины удары по энергетике

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