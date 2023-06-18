Игнат высмеял заявление Путина об уничтожении Patriot: не знают, что это такое

18 июня, 04:00
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Спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Юрий Игнат/Facebook)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Юрий Игнат/Facebook)

В Воздушных силах ВСУ высмеяли РФ, сказав, что там, возможно, не знают, что такое ЗРК Patriot и из чего он состоит.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

Юрий Игнат рассказал, что западные партнеры передали Украине два дивизиона Patriot, которые состоят из командного центра, радиолокационной станции (радара, обеспечивающего информацией о воздушных целях) и восьми пусковых установок.

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Инфографика: NV
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В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, 16 июня, Владимир Путин заявил, что российские войска якобы уничтожили 5 комплексов Patriot под Киевом.

«Может они сами не знают, что такое Patriot и из чего он состоит. И поэтому они их „уничтожают“ каждый день. Хочу заверить, что Patriot работает», — ответил на заявление Путина спикер Воздушных сил ВСУ.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине ЗРК Patriot Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат

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