Бойцы СБУ с дронов ликвидировали четырех российских оккупантов — видео

28 января, 15:18
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СБУ (Фото:Униан)

СБУ (Фото:Униан)

Военные контрразведчики СБУ уничтожили четырех и нанесли ранения еще по меньшей мере трем российским оккупантам на восточном фронте.

Соответствующее видео в субботу, 28 января, опубликовала Служба безопасности Украины в Facebook.

Отмечается, что бойцы применили ударные дроны.

Кроме того, во время боя контрразведчики СБУ помогли эвакуировать раненого украинского защитника.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные в течение пятницы, 27 января, ликвидировали 800 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабной войны РФ потеряла 125 510 своих оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/d73j6A18rJQ
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Украинские военные Оккупант Война России против Украины

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