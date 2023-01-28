Бойцы СБУ с дронов ликвидировали четырех российских оккупантов — видео
СБУ (Фото:Униан)
Военные контрразведчики СБУ уничтожили четырех и нанесли ранения еще по меньшей мере трем российским оккупантам на восточном фронте.
Соответствующее видео в субботу, 28 января, опубликовала Служба безопасности Украины в Facebook.
Отмечается, что бойцы применили ударные дроны.
Кроме того, во время боя контрразведчики СБУ помогли эвакуировать раненого украинского защитника.
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные в течение пятницы, 27 января, ликвидировали 800 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабной войны РФ потеряла 125 510 своих оккупантов.