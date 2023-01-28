Бойцы СБУ с дронов ликвидировали четырех российских оккупантов — видео 28 января, 15:18 СБУ (Фото:Униан)

Военные контрразведчики СБУ уничтожили четырех и нанесли ранения еще по меньшей мере трем российским оккупантам на восточном фронте.

Соответствующее видео в субботу, 28 января, опубликовала Служба безопасности Украины в Facebook.



Отмечается, что бойцы применили ударные дроны.

Кроме того, во время боя контрразведчики СБУ помогли эвакуировать раненого украинского защитника.

Видео дня

💥Військові контррозвідники СБУ знищили чотирьох росіян та поранили не менше трьох російських загарбників з допомогою ударних дронів. Під час бою вони також допомогли евакуювати пораненого українського воїна.



Відео: СБУ pic.twitter.com/nRWCw69Zj9 — NV (@tweetsNV) January 28, 2023

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные в течение пятницы, 27 января, ликвидировали 800 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабной войны РФ потеряла 125 510 своих оккупантов.