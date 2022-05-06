В Пентагоне опровергли данные СМИ о решающей роли разведки США в уничтожении крейсера Москва 6 мая, 10:07 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:Roy Madhur/Reuters)

США не передают Украине разведданные о местонахождении российских генералов и не принимают участия в принятии решений о выборе целей, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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Так он прокомментировал данные NYT о том, что разведка США сыграла решающую роль в потоплении крейсера Москва Украиной.

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«Соединенные Штаты предоставляют разведданные с поля боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну, и мы уже много говорили об этом, но мы не предоставляем разведданные о местонахождении высших военных руководителей на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей украинских военных», — сказал Кирби на брифинге.

Представитель Пентагона добавил, что у украинцев гораздо больше информации, чем у американцев.

«Это их страна, их территория, и у них есть собственные возможности для сбора разведывательной информации. Украина комбинирует информацию, которую мы и другие партнеры предоставляем, с разведданными, которые они сами собирают на поле боя, а затем они принимают свои собственные решения и предпринимают свои собственные действия», — резюмировал Кирби.

Издание NYT со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Украина уже имела самостоятельно полученные данные о крейсере Москва, а США предоставили только подтверждение. Но другие чиновники отметили, что разведка Соединенных Штатов сыграла решающую роль в его потоплении Украиной.

Отмечается, что сразу после удара по судну представители администрации Байдена хранили молчание, отказываясь подтвердить даже факт нанесения удара, но в последние дни американские чиновники подтвердили, что данные о целеуказании из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет Нептун.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.



16 апреля минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек.



В то же время о вероятной гибели своих сыновей-срочников, которые находились на крейсере, начали сообщать родители. Реальное число выживших членов экипажа неизвестно — Россия скрывает эти данные.

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