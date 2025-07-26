Силы обороны ликвидировали полковника армии РФ, который командовал штурмами на Великобурлукском направлении

26 июля, 21:17
Силы обороны ликвидировали российского полковника (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Оперативно-стратегическая группировка войск Хортица в субботу, 26 июля, сообщила, что Силы обороны ликвидировали полковника, который командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении.

Об этом они сообщили на странице в Telegram.

По оперативной информации военных, был уничтожен командир 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковник Лебедев, который командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении.

Ранее 26 июля Генштаб писал, что за минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины около 1080 солдат. Общие потери войск РФ составляют ориентировочно 1 048 330 оккупантов убитыми и ранеными.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

18 июля глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели сообщил, что потери российской армии в войне против Украины в пересчете на оккупированную площадь уже превысили масштабы человеческих потерь СССР в советско-финской войне, известной как Зимняя война.

