ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 и беспилотник оккупантов 16 февраля, 08:58 Один из российских вертолетов, сбитых за время полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Facebook)

За минувшие сутки силы украинской ПВО уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 и вражеский беспилотник.

Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram, летальный аппарат оккупантов был неопределенного типа.

Также за сутки авиация Воздушных Сил совершила более 20 самолетовылетов и нанесла 15 огневых поражений по позициям противника.

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С начала полномасштабного российского вторжения в Украине ликвидированы 287 вертолетов и 298 самолетов оккупантов.

Financial Times со ссылкой на два источника среди официальных лиц сообщило, что Россия накапливает у границ Украины самолеты и вертолеты. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон не видит признаков того, что страна-террорист Россия наращивает авиацию для массированной атаки на Украину.



