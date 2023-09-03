ПВО сбила над Одесской областью редкий иранский беспилотник Mohajer-6 3 сентября, 03:32 Иранские беспилотники, которые использует Россия, атакуют украинскую критическую инфраструктуру и гражданских (Фото:K3fCPRYT/Twitter)

В субботу, 2 сентября, над Одесской областью украинские силы ПВО уничтожили Mohajer-6 — редкий дрон иранского производства. Об этом заявило Воздушное командование Юг.

«2 сентября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг в Одесской области уничтожен разведывательно-ударный БпЛА «Mohajer-6», — говорится в сообщении.

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Впервые такой дрон был сбит в сентябре прошлого года.

В следующем месяце его разобрали и изучили в ГУР, а в ноябре журналисты Схем выяснили, что большинство компонентов в беспилотниках этого типа имеют западное происхождение.