ПВО сбила над Одесской областью редкий иранский беспилотник Mohajer-6

3 сентября, 03:32
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Иранские беспилотники, которые использует Россия, атакуют украинскую критическую инфраструктуру и гражданских (Фото:K3fCPRYT/Twitter)

Иранские беспилотники, которые использует Россия, атакуют украинскую критическую инфраструктуру и гражданских (Фото:K3fCPRYT/Twitter)

В субботу, 2 сентября, над Одесской областью украинские силы ПВО уничтожили Mohajer-6 — редкий дрон иранского производства. Об этом заявило Воздушное командование Юг.

«2 сентября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг в Одесской области уничтожен разведывательно-ударный БпЛА «Mohajer-6», — говорится в сообщении.

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Впервые такой дрон был сбит в сентябре прошлого года.

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В следующем месяце его разобрали и изучили в ГУР, а в ноябре журналисты Схем выяснили, что большинство компонентов в беспилотниках этого типа имеют западное происхождение.

Теги:   Одесская область Иран ПВО Дроны

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